Geboortebomen voor kindjes uit 2018 MKV

05 november 2019

Het geboortebos in Londerzeel aan Marselaerdreef 6 bestaat al sinds 2006. Op 23 november worden de geboortebomen voor kindjes die in 2018 geboren zijn aangeplant. Ouders die dat wensen krijgen een geboorteboom.

Vanaf 2011 worden ouders verplicht de aangevraagde boom in het geboortebos te plaatsen. Werd jouw kind geboren en wens je zo’n boom, meld dit dan bij de dienst Milieu van Londerzeel via 052 39 92 65 of mail naar milieu@londerzeel.be. Inschrijven kan tot maandag 18 november 2019.