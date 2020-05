GC Gerard Walschap is nieuwe studieruimte Margo Koekoekx

29 mei 2020

10u49 0 Londerzeel Studenten kunnen dit jaar terecht in d e grote zaal van het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap. Dat gaan ze inrichten als studieruimte. Tijdens de openingsuren waakt een toezichter over de naleving van de veiligheidsvoorschriften en de nodige maatregelen worden getroffen.

De studieruimte is vanaf dinsdag 2 juni tot en met 30 juni elke weekdag beschikbaar. Telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13 tot 15.30 uur. Studenten kunnen er gratis terecht maar moeten wel een plekje reserveren per tijdsslot via het online boekingssysteem op de gemeentelijke website.

Schepen van onderwijs Greet Segers (CD&V): “Heel wat studenten hebben meer dan ooit nood aan een rustige studeerplek omdat ze thuis geen bureau, wifi of eigen kamer hebben. Ook de verbondenheid met lotgenoten is cruciaal voor hun welbevinden. Daarom ben ik heel blij dat we hen deze studieruimte kunnen aanbieden.”

Vroeger konden studenten tijdens de blokperiode terecht in de bibliotheek en de secundaire scholen maar door de coronamaatregelen zijn deze plekken geen optie.