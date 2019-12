Ga bloed geven op tweede Kerstdag en krijg een peperkoeken hart MKV

26 december 2019

10u59 0 Londerzeel De feestdagen zijn meestal aan de drukke kant. En dan is er dat zwarte gat. Heb jij ook vakantie maar weet je niet wat te doen? Doe dan iets voor het goede doel en ga bloed geven in Londerzeel. Het kleine gebaar is veel waard.

“Vooral het inzamelen van bloedplaatjes is in deze periode heel belangrijk. Die zijn namelijk maar 5 dagen houdbaar, maar ook in deze periode o zo nodig”, laat Aurélie Hombroukx van het Rode Kruis weten. “We verwachten volgens de statistieken 70 donoren, al geldt natuurlijk: hoe meer, hoe liever.” Omdat het tweede Kerstdag is en veel mensen bezig zijn met de eindejaarsfeesten hebben ze een kleine attentie in petto voor wie wel de tijd neemt om langs te gaan. Donoren krijgen een bon voor een broodje en een peperkoeken hart mee naar huis.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en in goede gezondheid verkeerd kan van 18u tot 20u30 terecht in het Gildenhuis.

Adres: Gildenstraat 21, 1840 Londerzeel. Meer informatie? Bel 0800 777 000