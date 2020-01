Filmpjes van vechtende jongeren veroorzaken ophef in Londerzeel Wouter Hertogs

25 januari 2020

22u25 22 Londerzeel Video’s van verschillende vechtende jongeren doen de gemoederen hoog oplaaien in Londerzeel. Op de filmpjes is te zien hoe jongeren vechtend over straat rollen.

De filmpjes dateren van vrijdag, maar gingen al snel viraal toen ze gedeeld werden in de Facebookgroep ‘Ge zet va Lonnesiel as...’. In een mum van tijd deelden honderden mensen hun afschuw. “Londerzeel anno 2020", klonk het onder andere. Ook riepen verschillende mensen op om het recht in eigen handen te nemen.

Ook burgemeester Conny Moons zag zich genoodzaakt te reageren op het filmpje. “Wees gerust. Ik sta in overleg met de politie. Ik zal als burgemeester alles, maar dan ook alles doen om hier zeer hard tegen te laten optreden. Dit is ongehoord en op zijn minst de-gou-tant te noemen. Dit is een verschuiving van een bepaalde problematiek van Meise naar Londerzeel”, klonk het.