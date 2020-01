Filmpjes van vechtende jongeren veroorzaken ophef in Londerzeel: gerecht opent onderzoek Wouter Hertogs

26 januari 2020

14u15 936 Londerzeel Video’s van verschillende vechtende jongeren doen de gemoederen hoog oplaaien in Londerzeel. Op de filmpjes is te zien hoe jongeren vechtend over straat rollen. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend.

De filmpjes dateren van vrijdagnamiddag rond 16.30 uur en gingen al snel viraal toen ze gedeeld werden in de Facebookgroep ‘Ge zet va Lonnesiel as...’. In een mum van tijd deelden honderden mensen hun afschuw. “Londerzeel anno 2020", klonk het onder andere. Ook riepen meerdere mensen op om het recht in eigen handen te nemen.

Twee scholen

Het gaat om twee groepen jongeren uit twee verschillende scholen die al enige tijd een vete hebben. Hierop besloten ze af te spreken op de parking vlak bij de bibliotheek en Colruyt om het uit te vechten. Omstaanders filmden de vechtpartijen en zo ging de bal aan het rollen.





Burgemeester Conny Moons heeft maandagochtend een afspraak met de lokale politie. “Samen zullen we zien hoe we hier zo kordaat mogelijk tegen kunnen optreden”, klinkt het. Ook op de Facebookpagina zelf postte ze iets als reactie op de vele onthutste reacties. “Wees gerust. Ik sta in overleg met de politie. Ik zal als burgemeester alles, maar dan ook alles doen om hier zeer hard tegen te laten optreden. Het is ongehoord en op zijn minst de-gou-tant te noemen. Dit is een verschuiving van een bepaalde problematiek van Meise naar Londerzeel”, klonk het.

Ook bij de politie wordt benadrukt dat het niet alleen jongeren uit Londerzeel zijn die betrokken waren. “Het gaat om jongeren uit Meise, Willebroek, het Brusselse. Een echte mix”, aldus Alain Meerts van de zone KLM.

De politie was al verhoogd aanwezig, maar de jongeren hadden gewacht tot de patrouilles wegreden om daarna hun slag te slaan. “We kennen wel soms overlast en vandalenstreken, maar zo erg als dit hebben we het hier nog nooit gekend”, besluit Meerts. “We gaan ouders en scholen betrekken en dit op een integrale manier aanpakken, om te zorgen dat dit niet zo ver komt als in Tildonk.

Enkele jongeren konden opgepakt en geïdentificeerd worden. “Er loopt een onderzoek. Alle getuigen én slachtoffers mogen contact opnemen met de politie of eventuele filmpjes doorsturen”, aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.