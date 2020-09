Fietsbieb helpt kinderen aan betaalbare fiets SRB

12 september 2020

16u43 0 Londerzeel Kinderen tussen de twee en de twaalf jaar kunnen voortaan een fiets uitlenen bij de Fietsbieb. Voor twintig euro per jaar ben je al lid. Het initiatief moet kinderen op een laagdrempelige manier aanzetten om te fietsen.

De Londerzeelse fietsbieb is zaterdag officieel ingehuldigd en trok meteen heel wat bekijks. Het initiatief van Beweging.net is bedoeld om ook kinderen uit gezinnen met een klein budget aan een fiets te helpen. Kinderen ontgroeien hun fietsjes nu eenmaal snel. En telkens een nieuwe aanschaffen is lang niet voor iedereen haalbaar.

De Fietsbieb in de Kerkhofstraat biedt een betaalbaar, milieuvriendelijk alternatief in de vorm van goede, tweedehands fietsen. Naast het lidgeld (20 euro per jaar), betaal je nog een waarborg van 20 euro. Als de fiets te klein is geworden, kan je hem inruilen voor een groter exemplaar.

De Fietsbieb is tijdens de coronaperiode open op afspraak. In ‘normale’ tijden doen vrijwilligers een keer per maand de deuren open.