Ferm opent troostplek in parkje achter gemeentehuis: “Aandacht hebben voor mentaal leed”

21 juni 2020

11u39 0 Londerzeel De organisatie Ferm, de vroegere KVLV, heeft zondagochtend een ‘troostplek’ geopend in het parkje achter het gemeentehuis van Londerzeel. Dat moet mensen een hart onder de riem steken en hen helpen met de mentale stress die de coronacrisis met zich meebrengt.

Op de plek wordt een troostpaneel geplaatst met bemoedigende woningen. Later zullen er ook bloembollen geplant worden. “Die staan symbool voor je door de crisis wroeten en later weer gaan bloeien”, zegt Caroline Audoor van Ferm. “Het paneel zelf moet mensen een plek bieden als zij zelf op zoek zijn naar troost. Daarom kiezen we voor plaatsen die in het groen liggen en waar mensen even tot rust kunnen komen. Dit pastr ie een bredere campagne die we zullen opzetten. We merken dat er door corona echt nood is aan aandacht voor het mentale leed.”

Na de oproep van Ferm begin mei om via een ‘Plant troost’-actie in Vlaanderen collectieve troostplekken in te richten, liepen tientallen aanmeldingen binnen. “Zo schaarde bijvoorbeeld ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zich achter ons initiatief”, legt Audoor uit. “Ook psychiater Dirk De Wachter, rouwexpert Manu Keirse, VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal en CAW en de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) steunen het initiatief. We willen trouwens dat de troostplekken open staan voor mensen van àlle levensbeschouwingen.”