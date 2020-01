Eerste slachtoffers vechtpartij Londerzeel melden zich aan SHVM

27 januari 2020

16u24 4 Londerzeel In het kader van het onderzoek naar de vechtpartij in Londerzeel, die zich afgelopen vrijdag rond 16.30 uur voordeed, hebben de eerste slachtoffers zich aangemeld bij de politie. Dat zegt korpschef Alain Meert van de politiezone K-L-M.

Volgens de korpschef zouden de slachtoffers en getuigen ook al enkele filmpjes hebben bezorgd aan de politie. “Toch blijven we getuigen oproepen en vragen we om, indien iemand slachtoffer is, klacht in te dienen bij de politie”, klinkt het. Het parket Halle-Vilvoorde meldt dat er nog geen verdachten geïdentificeerd zijn. Momenteel houdt de politie extra toezicht in de omgeving.

Facebook

In de Facebookgroep ‘Ge zet va Lonnesiel as...’ werden vrijdagnamiddag enkele filmpjes gedeeld waarop te zien was hoe tientallen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Het zou daarbij gaan om twee groepen jongeren uit twee verschillende scholen die een vete uitvechten op de parking vlak bij de bibliotheek en de Colruyt. Omstaanders filmden de vechtpartijen en zo ging de bal aan het rollen.

De-gou-tant

De filmpjes maakten heel wat reacties los bij buurtbewoners, maar ook bij de burgemeester van Londerzeel Conny Moons. “Samen zullen we zien hoe we hier zo kordaat mogelijk tegen kunnen optreden”, klonk het. Ook op de Facebookpagina zelf postte ze iets als reactie op de vele onthutste reacties. “Wees gerust. Ik sta in overleg met de politie. Ik zal als burgemeester alles, maar dan ook alles doen om hier zeer hard tegen te laten optreden. Het is ongehoord en op zijn minst de-gou-tant te noemen. Dit is een verschuiving van een bepaalde problematiek van Meise naar Londerzeel.”



