Eerste fietsstraat feestelijk ingereden DBS

28 juni 2019

16u00 0 Londerzeel De eerste fietsstraat in Londerzeel is feestelijk geopend door het college van burgemeester en schepenen. Op de fiets uiteraard. De collegeleden knipten het lintje door en onthulden het nieuwe verkeersbord alvorens de straat in te fietsen. Op maandag 1 juli worden de Dorpsstraat (vanaf café Luyckx), Kerkstraat en Markt tot aan de Gildenstraat en Brusselsestraat dan ook officieel een fietsstraat.

Alle bewoners van de fietsstraat en van de Gildenstraat ontvingen een uitnodiging voor de opening, maar iedereen was uiteraard welkom. Wie met de fiets mee de straat kwam openen, kreeg een gouden kroon want... fietsers zijn koning in een fietsstraat.

In het centrum van Londerzeel maken de kasseien en het drukke verkeer het de fietser sowies niet gemakkelijk. In een fietsstraat zijn auto’s en andere motorvoertuigen welkom, maar zijn fietsers koning.

Het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat vanaf café Luyckx, Kerkstraat en Markt blijft behouden. Daar mag een fietser vanaf 1 juli de volledige rijbaan gebruiken. Auto’s of ander gemotoriseerd verkeer mogen in een fietsstraat een fietser niet inhalen en mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden. Fietsers die in een eenrichtingsstraat tegen de richting in rijden, laten het verkeer uit de andere richting altijd door.