Eerste boerenmarkt van het jaar op het Heldenplein DBS

24 mei 2019

09u47 0 Londerzeel De eerste boerenmarkt van het jaar is in aantocht. Op zaterdag 25 mei van 9 uur tot 13 uur staan lokale land- en tuinbouwers paraat op het Heldenplein en bieden hun dagverse producten te koop aan.

Landelijke Gilde Londerzeel zorgt voor een lekkere kop koffie of iets fris. Ook de lokale ‘Maya de Bij’ is opnieuw van de partij en deelt zakjes bloemenzaad uit. Daarmee kan je een bloemakker zaaien en zo help je de bijtjes.