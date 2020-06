Drinkwater Smisstraat afgesloten na lek Margo Koekoekx

16 juni 2020

10u25 0

Een deel van het drinkwaternet is vannacht afgesloten in de Smisstraat in Steenhuffel ten gevolge van een waterlek. “Gezien een lek altijd onverwacht is kunnen wij mensen niet op voorhand verwittigen. Meestal bellen wij wel aan, maar ‘s nachts doen we dat uiteraard niet”, bevestigt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. “Bewoners in de straat die drinkwater nodig hebben kunnen wel terecht aan de standpijp. Dat is de kraan die ter hoogte van huisnummer 133 staat.”

Wanneer het probleem verholpen zal zijn, volgt later.