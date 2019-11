Distributiecentrum Collect&Go van Colruyt verhuist van Zaventem naar Londerzeel Robby Dierickx

12 november 2019

16u50 0 Londerzeel Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, verhuist haar distributiecentrum binnen twee jaar van Zaventem naar Londerzeel. De verhuis komt er omdat de uitbreidingsmogelijkheden in de luchthavengemeente opgebruikt zijn. De 155 werknemers verhuizen mee naar Londerzeel.

Het huidige e-commerce distributiecentrum van Collect&Go langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is te klein. In het distributiecentrum worden de online bestelde boodschappen samengesteld en naar de winkels gestuurd. “We botsen vandaag echter tegen de grenzen van het rondhaalcentrum in Zaventem”, zegt Tom Deprater, divisiemanager van Collect&Go. “Omdat we blijven groeien met Collect&Go en we in Zaventem niet meer kunnen uitbreiden, zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie.”

En die werd nu in de industriezone in Londerzeel gevonden. Externe partner Warehouses De Pauw (WDP) bouwt in de Weversstraat een gloednieuw rondhaalcentrum, dat door Colruyt Group gehuurd zal worden. De site ligt vlakbij de A12 en is daardoor gemakkelijk bereikbaar. Het gebouw zal vier keer groter zijn dan het huidige pand in Zaventem.

Pas ten vroegste in het najaar opent het nieuwe distributiecentrum de deuren. Tot dan blijven alle activiteiten in Zaventem behouden. “We willen het nieuwe distributiecentrum opstarten met al onze 155 huidige medewerkers van Zaventem, en de tewerkstelling op de nieuwe locatie verder uitbreiden”, besluit Deprater.