Dispuut op commissie ontmoedigt N-VA “We wouden de virtuele vergadering gewoon vlot laten verlopen”, verdedigt burgemeester Moons Margo Koekoekx

23 april 2020

18u29 0 Londerzeel Frustratie bij N-VA. Woensdagavond liepen de gemoederen weer op tijdens de commissie Maatschappij. Nadia Sminate (N-VA) wou actief deelnemen aan de commissie terwijl burgemeester Conny Moons (LDW) het overleg wou beperken tot de effectieve leden om de virtuele vergadering vlotter te laten verlopen.

Burgemeester Moons reageert enigszins gefrustreerd: “We hadden de intentie om de communicatie tijdens de virtuele vergadering te beperken omdat het anders gewoon niet haalbaar is. Tijdens fysieke bijeenkomsten mag dat wel en mogen alle gemeenteraadsleden mee nadenken en hun mening geven. Het stemmen geldt enkel voor effectieve leden. Nu dit virtueel moet plaatsvinden is dat een hele opgave en kunnen we zelfs geen publiek uitnodigen. Ik had de vergadering evengoed kunnen afgelasten door de moeilijke omstandigheden maar heb dat niet gedaan.”

Voor Nadia Sminate liep het echter de spuigaten uit. “Ik mocht zelfs eerst geen vragen stellen. Terwijl dat volgens het reglement wel degelijk mijn goed recht was. Eerst stuurde ik ze dan door naar een collega en later in de vergadering mocht ik dan uiteindelijk toch mijn vraag stellen.”

“Het frustreert mij dat elke samenwerking die wij proberen aan te gaan geweigerd wordt en dat ze de reglementen niet naleven”, zegt Sminate. Eerder stapte ze met haar partij al verschillende keren naar de gouverneur. Daar kreeg ze al vier keer haar gelijk. Dat ging onder andere over de verdeling van effectieve plekjes in de commissies die evenredig moeten zijn aan de partijgrootte, en de samenstelling van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). “Wij schreeuwen om samenwerking maar krijgen geen gehoor.” De gemeenteraadsleden die de commissie volgen krijgen hier geen zitpenning voor en doen dit uit interesse en betrokkenheid. Daarmee benadrukt Sminate dat ze hier niets bij te winnen heeft.

Tom Troch (PRO1840): “Iedereen die aanwezig was zal beamen dat Nadia het recht had om deel te nemen aan de vergadering. Daardoor mocht ze ook deelnemen na enige tijd.” Verder laat hij weten dat ook zijn partij strubbelingen ondervindt. “Wij hebben inderdaad één en ander genoteerd maar hebben in onze partij besloten dit later te bespreken. De focus ligt nu op het doorkomen van de coronacrisis.”