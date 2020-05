Dinsdag vallen de eerste mondmaskers in de bussen Margo Koekoekx

18 mei 2020

17u12 0

De eerste mondmaskers vallen dinsdag in de bussen bij de inwoners van Malderen. Daarmee kan gemeente Londerzeel aan de slag bij het verdelen van de gewilde veiligheidsdoekjes. Door uitgestelde leveringen kwamen de mondmaskers later dan verwacht aan.

De gelukkigen wonen in Malderen, later volgen de andere inwoners. Ze vallen in de brievenbus naargelang je adres en gezinssamenstelling.