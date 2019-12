Dieven maken te veel lawaai bij uitladen buit: tot 18 maanden cel gevorderd WHW

09 december 2019

15u36 0 Londerzeel Twee twintigers uit Londerzeel riskeren 14 en 18 maanden cel voor het stelen van materialen op een werf. De verhuurder van een van hen belde de politie toen hij vond dat ze zich verdacht gedroegen.

Echt subtiel gingen de twee niet te werk. In de nacht van 17 op 18 augustus van vorig jaar laadden ze niet al te stil kabels, slijpschuiven en een brandblusser in de garage van het appartement waar een van hen woonde. De eigenaar van het appartement, die het aan hem verhuurde, hoorde het gestommel en zag hen alles in de garage zetten. Verdacht, oordeelde hij en hij belde de politie, die de twee kon oppakken. Het materiaal dat ze hadden gestolen bleek afkomstig van een werf en een verlaten pand in Londerzeel. Beiden gaven uiteindelijk de diefstal toe al wezen ze beiden naar elkaar als initiatiefnemer.

“Mij maakt het eigenlijk niet uit wie de aanstoker was. Beiden waren betrokken als dader of mededader”, aldus het parket. De twee beklaagden beschikten beiden al over een goed gevuld strafregister. Omdat de eerste nog meer veroordelingen had opgelopen en zich in januari voor winkeldiefstal mag komen verantwoorden riskeert hij de zwaarste straf. De verdediging vraagt om mildheid; Uitspraak op 13 januari.