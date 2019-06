Dief wandelt even na laatste belsignaal binnen en steelt laptops: “Hij heeft twee verdiepingen doorzocht, maar niemand heeft hem bezig gezien” JCV DBS

05 juni 2019

15u17 1 Londerzeel De Virgo Sapiens Lagere School in Londerzeel heeft bezoek gekregen van een dief met een meer dan gezonde dosis lef. Net na het laatste belsignaal liep hij door de poort binnen en begon hij de klassen te doorzoeken. Een half uur later wandelde hij langs dezelfde weg weer naar buiten met drie laptops in zijn rugzak.

Het is maandagnamiddag 15.40 uur als een man wat bedremmeld voor de schoolpoort van de Virgo Sapiens Lagere School op het Heldenplein in Londerzeel staat. De poort is nog open want de rijen zijn net vertrokken. Binnen zijn nog enkele leraren en het personeel van de opvang aanwezig. Toch loopt de man naar binnen. Daar vindt hij bij toeval een sleutelbos, die hem toegang geeft tot de hele school. Ongestoord zet hij zijn tocht in de school verder en begint hij klassen te doorzoeken. Zo wandelt hij twee gangen af op twee verschillende verdiepingen in de school. Uiteindelijk loopt hij na een half uur opnieuw naar buiten, met drie laptops van de school in zijn rugzak.

‘Buit is binnen’

Tijdens zijn tocht door de school wordt de dief door niemand opgemerkt. “Onze leerkrachten hebben alarm geslagen toen ze zagen dat de deur van hun klas open stond”, zegt directeur Marc De Bleser. “De politie is dan zeer snel ter plaatse gekomen en heeft de school nog doorzocht, maar tevergeefs. Hij was wel bijzonder stoutmoedig om zo op klaarlichte dag de school binnen te lopen en te stelen. Toen hij naar buiten liep was hij zelfs aan het bellen. Alsof hij wou zeggen: ‘de buit is binnen’”

Hoe de man zo lang kon rondlopen in de school is nog een raadsel. “De poort stond open want veel ouders komen hun kinderen nog ophalen”, zegt De Bleser. “Er waren nog leerkrachten en opvangpersoneel aanwezig, maar niemand heeft die man bezig gezien. Hij heeft ook wel veel geluk gehad dat hij die sleutelbos heeft gevonden.”

Herkenbaar op camerabeelden

Wie de dader is, is nog niet duidelijk. “Dankzij de camerabeelden hebben we een goed idee wat er gebeurd is”, zegt De Bleser. “Wij hebben de man niet herkend. Het is dus al zeker geen ouder van de school. Maar hij is goed herkenbaar op de beelden. Hij keek trouwens goed rond waar er camera’s hingen, maar hij heeft ze duidelijk niet allemaal gezien. De zaak is nu in handen van de politie. Ik heb de scholen in de omgeving al verwittigd. Deze man was duidelijk op zoek naar geld en spullen.”

De drie gestolen laptops zijn elk 4 à 500 euro waard. “We hopen dat we deze nog kunnen terugvinden”, zegt De Bleser. “Aan de school zelf is geen schade, een geluk bij een ongeluk. Maar nu moeten we wel al onze sloten vervangen. De dief heeft die gevonden sleutelbos immers gewoon meegenomen.”

De recherche van de politiezone K-L-M is met een onderzoek gestart en zal de camerabeelden analyseren om de identiteit van de dader te achterhalen.