Dief ondanks ‘goede inborst’ toch opnieuw voor rechter WHW

02 januari 2020

14u57 0 Londerzeel Een twintiger uit Londerzeel is voor de tweede keer op één maand tijd voor de rechter verschenen. Hij riskeert 1 jaar cel voor enkele winkeldiefstallen en de diefstal van een mountainbike.

De man moest zich begin december verantwoorden voor het stelen van werfmateriaal. Toen werd 18 maanden cel gevorderd. Nu ging het over vier winkeldiefstallen in de Colruyt van Londerzeel. Telkens verstopte hij tabak of flessen sterke dranken onder zijn jas om vervolgens aan de kassa een kleinigheid af te rekenen. De diefstallen werden echter bemerkt op de camerabeelden en zo kon de winkeldetective hem op 17 oktober herkennen; Hij besloot hem op de beelden live te volgen en zag hoe de man zijn beproefde trucje weer bovenhaalde. Voorbij de kassa hield hij hem tegen waarna de man niet anders kon dan alles toegeven.

Een ander dossier tegen de man was de diefstal van een mountainbike aan het OCMW van Kapelle-op-den-Bos. Een jongen sprak op 15 juli de wijkagent aan met de melding dat zijn fiets was verdwenen, hoewel deze op slot stond. Omdat de beklaagde eerder die dag al amok had gemaakt aan het OCMW besloten de agenten eens te gaan kijken naar het adres waar hij verbleef. Toen de agenten er toekwamen zagen ze meteen de mountainbike tegen de gevel. “Ik dacht dat die fiets van een vriendin was en heb hem daarom meegenomen. Een misverstand”, klonk het tegen de rechter.

De verdediging verzocht om mildheid. “Mijn cliënt vecht al lang tegen een hardnekkige drugsverslaving. Hij heeft een goede inborst maar reageert slecht op tegenslagen. Zo is hij hier beland”, aldus zijn advocate; Uitspraak op 16 januari.