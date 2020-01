Derde verlichte tractorparade zorgt voor gezellige sfeer in Londerzeel SHVM

05 januari 2020

07u01 0 Londerzeel Voor het derde jaar op rij heeft de Landelijke Gilde op zaterdag 4 januari haar tractorparade georganiseerd in Londerzeel. De parade kon rekenen op heel wat kijklustigen. Ditmaal namen zo’n 75 tractoren deel aan de optocht.

75 tractoren die versierd werden met kerstverlichting begonnen om 18 uur aan een rondrit van zo’n 20 kilometer doorheen Londerzeel. Kerstmis mag dan wel voorbij zijn, toch zorgden de versierde tractoren voor een echt kerstgevoel.

In tegenstelling tot andere jaren kende de stoet dit jaar zijn start richting den Berg en eindigde hij door Steenhuffel. Net als vorig jaar konden bezoekers de optocht live volgen via Facebook in het gildenhuis, waar ook voor de nodige animatie gezorgd werd. Zo konden bezoekers er de benen losgooien op muziek van DJ-Cois en van coverband Betty en de Benny’s. Na de rondrit konden de bestuurders hun inwendige mens versterken met stoofvlees en frieten. Om 22.30 uur reikte de vierkoppige jury een tiental prijzen uit aan de chauffeurs.