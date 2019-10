De Romeo’s roepen vrouwen op om zich in te schrijven voor... BK worsten eten Margo Koekoekx

16 oktober 2019

10u52 3 Londerzeel Reeds 40 jaar runnen Gaston ‘Stonne’ Van Damme (64) en Marina ‘Mien’ Jacobs (59) Frituur Smulboetiek in Malderen. “Dus organiseren wij ons feestweekend op 15, 16 en 17 november mét een BK worsten eten”, klinkt het bij Mien.

Dat feestweekend gaan ze zondag afsluiten met een heus Belgisch kampioenschap De Romeo’s Frikandel XXL eten. In de jury zit niemand minder dan - hoe kan het ook anders: De Romeo’s. De worst is 35 cm lang en weegt wel 250 gram. Minimale inzet: drie worsten eten op een halfuur tijd. “Ik vind ze heel lekker maar krijg er geen drie na elkaar op”, bekent Mien.

Inschrijven

“Momenteel zijn er zo’n dertig inschrijvingen en we verwachten nog een pak inschrijvingen van mensen die reeds mondeling toezegden.” Inschrijven kan tot vrijdag 18 oktober middernacht en deelname is gratis. “We hebben plaats voor 50 kandidaten. Indien te veel inschrijvingen gaan we er 50 uitloten. Belgisch Kampioen curryworsten eten Rik Nauwelaerts is er al zeker bij”, zegt Mien. Rik speelde in 2018 wel 14 curryworsten binnen op een kwartier tijd.

Jury roept vrouwen op

Chris Van Tongelen: “Alle deelnemers passeren het podium voor een medaille en een geschenktas. Naast de eeuwige roem en de titel, mag de winnaar of winnares een jaar lang, elke week een ‘gratis’ frikandel XXL eten. Als gastjury kijken we met De Romeo’s toe op het reglementaire verloop van de wedstrijd. Een zware taak.” Gunter Levi en Davy Gillis doen nog een warme oproep aan de vrouwen: “Vrouwen, schrijf u in en doe mee aan het kampioenschap. Jullie gaan het je niet beklagen, want we zetten jullie deelname extra in de bloemetjes met een bijkomende attentie.”

Rad van frietuin

Het feest zal drie dagen duren. Zo is er elke dag een optreden. Starten doen ze met de Kanaalvissers, zaterdag speelt V.C. De Gies en zondag kan je genieten van Joeng & Aat. In het frituur zelf zal ook een prijzenrad staan waar klanten aan mogen draaien. Het resultaat krijg je bij een volgend bezoek gratis bij je bestelling. Ook ‘-40%’ is terug te vinden op het rad. Dat krijg je dan als onmiddellijke korting op je bestelling.

Wil jij ook je kans wagen? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar: BkfrikandelXXL@gmail.com met vermelding van met je naam, adres, leeftijd (min.18) en telefoonnummer. Succes!