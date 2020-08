De eerste zomer van ArtisA: “In sneltempo webshop op poten gezet om verlies te beperken”

Londerzeel

Een nieuwe zaak, een droom die uitkomt na maanden voorbereidingswerk... Maar dan breekt er een pandemie uit. In onze reeks ‘De eerste zomer van’ spreken startende handelaars in Brussel en de rand over ondernemen in coronatijden. Vandaag: ArtisA in Londerzeel. “Elke euro die via mijn inderhaast opgerichte webshop binnen kwam, was welgekomen”, zegt zaakvoerster Isabelle Lecluyse (39).