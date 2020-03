De babbeltafel op bezoek bij politie K-L-M voor week van de vrijwilliger én week van de anderstaligen Margo Koekoekx

04 maart 2020

14u58 0 Londerzeel Deze week is het niet alleen de week van de vrijwilliger, maar ook de week van de anderstaligen. De babbeltafel bracht daarom een bezoekje aan de politiezone K-L-M, samen met hun vrijwilligers.

De babbeltafel is een gezellig praatcafé waar iedereen Nederlands spreekt. “Ze gaan soms langs bij lokale handelaars, de brandweer of bij een woonzorgcentrum. Op die manier oefenen ze de Nederlandse taal en kunnen ze inburgeren”, klinkt het bij Els Van den Broeck (LWD), schepen voor Integratie. “Dinsdag waren er wel zeven verschillende nationaliteiten aanwezig. Mensen uit Peru, Rwanda, Syrië en Frankrijk. Het is een laagdrempelig initiatief en iedereen die wil kan aansluiten.”

De babbeltafel gaat elke eerste dinsdag van de maand door van 13.30 tot 15.30 uur en elke derde woensdag van de maand van 19.30 tot 21 uur.