Curieus Londerzeel komt voor tweede keer uit de (poppen)kast MKV

16 januari 2020

13u24 0 Londerzeel Goed nieuws voor iedereen die van dorpsverhalen, nostalgie, spitsvondige woordspelingen en leuke wendingen houdt: er komt een tweede voorstelling van Goed nieuws voor iedereen die van dorpsverhalen, nostalgie, spitsvondige woordspelingen en leuke wendingen houdt: er komt een tweede voorstelling van De Zeven Zonen van Malderen-Noord . Het illustere kwartet De Poepkaslovers brengt het poppenkastverhaal met verve.

Gezien ze de poppenkast in een modern kleedje (of zonder) staken met absurde en soms pikante ondertoon, kozen ze voor het ludieke label KNT24+. Dat wil droogweg zeggen: K inderen N iet T oegelaten onder 24 jaar. Dat beloofd! Het decor is van de hand van Eric De Roos.

Iedereen is welkom in Den Hof van Curieus Londerzeel en de voorstelling is gratis. Het aantal plaatsen is wel beperkt.

Voor zij die Curieus Londerzeel nog niet kennen: het is een jeugdhuis voor volwassenen, een gezellige en progressieve vereniging die door een andere bril naar cultuur en de samenleving kijkt. Ze organiseren originele en gedurfde activiteiten met een hoge gezelligheidsfactor.