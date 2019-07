Clementina blaast 100 kaarsjes uit DBS

27 juli 2019

10u03 1 Londerzeel Feest deze week in woonzorgcentrum Herfstvreugde. Daar werd op woensdag 24 juli de 100ste verjaardag Clementina Dubin gevierd. In aanwezigheid van haar familie, haar mede-bewoners en het college werd de eeuweling getrakteerd op een feestmenu. Alle bewoners en genodigden kregen taart en koffie.

Clementina werd geboren op 24 juli 1919 in Kapelle-op-den-Bos. Ze bracht er haar jeugd en schooltijd door, samen met haar ouders en zus Melanie. Ze werkte als model bij ‘Toufait’ in Brussel en was ook een tijdje hoedenmaakster. Op de trein naar Brussel leerde ze Louis Van Pée kennen. Ze huwden op 15 maart 1941. Uit het huwelijk kwamen drie kinderen: dochter Arlette en twee zonen, Henri en Karel. Het echtpaar nam ook de zaak in winkelinrichtingen over van de ouders van Louis.

In het weekend bezochten Louis en Clementina Brussel of Antwerpen. Het koppel reisde veel. Eerst met de auto, daarna met het vliegtuig. De hobby’s van Clementina waren poppen verzamelen, breien en haken. Zelfs nu op 100-jarige leeftijd haakt Clementina nog steeds.

Haar geheim om zo oud te worden? “Niet roken, geen alcohol drinken en gewone dagelijkse kost eten.”

Kleinzoon Nicolas bezoekt Clementina bijna elke dag in het woonzorgcentrum. Hij verzorgt dan de planten en bloemen en ruimt ook haar kamer op. Een moment waar ze elke dag opnieuw naar uitkijkt.