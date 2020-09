Christophe Pieyns en SK Londerzeel verlaten bekertoneel na nederlaag tegen Thes Sport: “Twee vermijdbare doelpunten deden ons de das om” Adriaan Schepers

19 september 2020

18u32 0 Londerzeel De vierde ronde in de Croky Cup werd de eindhalte voor een meer dan verdienstelijk SK Londerzeel tegen Thes Sport. Het had enkele kansen maar een wereldgoal enkele minuten voor de pauze effende het pad voor de Limburgers.

Christophe Pieyns erkende de prachtige uitvoering van de openingsgoal maar vond dat het zo ver niet had hoeven te komen: “Zo’n goal zie je niet elk weekend op onze velden. Knap gedaan van die speler, die duidelijk een heel mooie traptechniek heeft. Maar het was ook deels mogelijk door onoplettendheid bij ons. Ook de tweede goal na de rust was te vermijden want die kwam er na een individuele fout. Twee vermijdbare goals dus. En dat sneed ons wel de adem af want voor het overige voerden we de taken van de coach goed uit.”

Met de nodige kansen ook. Zo besloot Yildiz binnen de eerste vijf minuten in de rebound op doelman Schevenels: “Dat was een grote kans voor ons en had de match mogelijk een andere wending kunnen geven. Maar dat zullen we natuurlijk nooit weten. Ook toen het al 0-2 stond, kregen we nog een goede kans op de aansluitingstreffer maar hun keeper was wel sterk. Behalve op het einde van de match was Thes eigenlijk enkel dreigend vanuit de tweede lijn. Maar goed, ze beschikken over heel wat kwaliteit en we mogen zeker blij zijn met ons parcours in de beker. Thes is uiteindelijk een ploeg die aan de top wil spelen in eerste nationale. Dit is weer een goede voorbereiding richting competitie en ook positief voor het kweken van automatismen.”

Op schema

Dat laatste is een understatement want tegen Thes stonden er liefst acht nieuwkomers aan de aftrap: “Normaal was ons kapitein, Dellevoet, er zeker bij maar hij was geblesseerd. We hebben hem zeker gemist met al zijn ervaring. Maar het klopt dat we veel nieuwe spelers moeten inpassen maar we zitten wel goed op schema. Ik heb er dan ook vertrouwen in richting competitiestart nu woensdag thuis tegen Cappellen. In tegenstelling tot de voorbije twee seizoenen willen we nu wel goed van start gaan.”