Chirokinderen aangevallen omdat ze ‘te luid spelen’: “Waar zal dit eindigen?” SHVM

11 november 2019

15u02 0 Londerzeel Vijf kinderen van de Chiro in Londerzeel kregen het zondag aan de stok met een jongerengroepje. Een aantal tieners besliste om de kinderen fysiek aan te vallen omdat ze volgens hen te luid aan het spelen waren. De ouders van de Chiroleden hebben ondertussen klacht ingediend bij de politie, die de zaak verder zal onderzoeken.

Zondagnamiddag omstreeks 17 uur speelde een groepje van vijf CHirokinderen van ongeveer twaalf jaar oud een jachtspelletje op de parking van de plaatselijke Colruyt. “Onze jongens spelen iedere week buiten”, zegt een vader. “Tijdens het spel waren de kinderen naar elkaar aan het roepen omdat ze mekaar aanwijzingen moesten geven om het spel te voltooien. Op dat moment hingen er zo’n vier tot vijf 15-jarigen rond op dezelfde plaats. De tieners vonden het geroep van onze kinderen ergerlijk, waarop ze beslisten om op de kinderen af te stappen”

‘Volgende keer krijgen we jullie wel!’, riep het meisje nog na. Bezorgde vader Chiro

“Vervolgens begonnen ze luid te roepen tegen de kinderen en bevalen ze hen om te zwijgen”, gaat de vader verder. “Sterk onder de indruk van wat er gebeurde, vertrokken de jongens terug naar het Chirolokaal. Maar dat was buiten iemand van het jongerengroepje gerekend. Een 15-jarig meisje nam mijn zoon samen met enkele andere kinderen bij het nekvel en zei dat ze bij haar moesten blijven. Ze probeerden zich los te wringen en konden uiteindelijk gaan lopen. ‘Volgende keer krijgen we jullie wel!’, riep het meisje nog na. Bij aankomst aan het lokaal, hebben de kinderen dit meteen aan de leidinggevenden gemeld, die verbaasd reageerden.”

Een van de ouders startte een uur later een zoektocht naar de jongeren, maar dat was tevergeefs. “Diezelfde avond belden we burgemeester Conny Moons op. Zij adviseerde ons om klacht in te dienen bij de politie, wat we uiteraard hebben gedaan.”

De hamvraag blijft: Waar zal dit eindigen?

Geen onbekenden

“Alle ouders zijn in shock”, meent de vader. “Kunnen onze kinderen zelfs op zondag al niet meer vredig buiten spelen? Dat mag allemaal, dat kan allemaal. En dat pikken wij niet. Al generaties lang spelen de kinderen buiten op zondag, vooral de Chirojongens. Het kan toch niet zijn dat onze kinderen van nu af aan iedere keer denken: ‘Hier moeten we opletten.’ Ouders zullen voortaan ook met die gedachte rondlopen. Gelukkig is het nog vrij banaal gebleven, maar het is niet de bedoeling dat dit escaleert.”

Volgens de vader is het meisje geen onbekende voor de politie. “Ze zou in het verleden al met buschauffeurs hebben gevochten. We kunnen hier dus niet spreken van een onschuldig tienermeisje dat graag uitpakt. De politie kent ook al enkele individuen van het groepje. Maar de hamvraag blijft: Waar zal dit eindigen?”

Veiligheid

Burgemeester Conny Moons beaamt dat ze op de hoogte is van het incident. “Gisteren ontving ik een berichtje van een van de ouders en ik heb dit onmiddellijk ernstig genomen. Deze informatie wordt doorgespeeld aan de politie, zodat we deze situatie kunnen onderzoeken. Ik overweeg zeker om de ouders nog eens te contacteren om het fijne ervan te weten te komen. Veiligheid is voor mij als burgemeester de allerhoogste prioriteit.”