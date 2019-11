Chirojongens laten zich niet afschrikken na bedreiging door jongeren De ouders staan als een blok achter de leidinggevenden MKV

12 november 2019

17u48 0 Londerzeel Zondag gaat de wekelijkse afspraak van de Chirojongens gewoon door. Afgelopen zondag kreeg een groepje kinderen last met een groepje jongeren. Die laatsten vonden het maar niets dat de kinderen te veel lawaai maakten.

De politie bevestigt dat ze een proces verbaal opstelden omtrent verbale bedreigingen naar de kinderen toe en het onderzoek is lopende. Ze hebben er een goed oog in deze zaak af te kunnen ronden.

De vader die eerder de pers te woord stond laat weten volledig achter de leiding van de Chiro te staan. “Die mensen steken elke dag hun werk in de voorbereidingen om onze jongens uit Londerzeel een fijne namiddag te bezorgen. Als ze bij elk groepje een leider zouden meesturen in zulke spelen, dan is er niets meer aan en kunnen ze nooit zelfstandig iets doen. Het ging nu enkel om een banaal voorval, hopelijk blijft het daarbij. Onze zoon gaat zondag in elk geval opnieuw”, besluit hij.

De leiding van de Chiro is helaas niet beschikbaar voor commentaar, de activiteiten lopen wel gewoon door.

