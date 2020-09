Cafetaria camping verwoest door zware brand Stephanie Romans

13 september 2020

08u29 34 Londerzeel Het cafetariagebouw van een camping in Londerzeel is verwoest door een uitslaande brand. De brandweer kon het gebouw niet meer redden.

Veertig brandweermensen waren vannacht in de weer aan de Molenhoek in Londerzeel om een heftige brand te doven. Toen het eerste team van aankwam bij de cafetaria van camping Diepvennen, sloegen de vlammen al uit het gebouw.

Er waren geen mensen in het gebouw en ook alle kampeerders op het terrein zijn in veiligheid gebleven. Maar de schade aan het pand is enorm. Burgemeester Conny Moons (LDW) ging persoonlijk langs. “Het cafetariagebouw was niet meer te redden", zegt ze. “Ik heb compassie met de uitbaters. De camping is een familiebedrijf en heeft een bijzonder goede reputatie. Bij een controle van de coronamaatregelen was alles bij hen weer tip top in orde. Deze brand trekt daar in een keer een streep door.”

Hoe de brand precies ontstaan is, is nog onduidelijk. “Er komt nog een branddeskundige om dat te onderzoeken. Al is het nog de vraag of die er wel achter zou kunnen komen.” Kwaad opzet is volgens Moons uitgesloten. “Er wordt eerder gedacht aan een accidentele oorzaak, zoals kortsluiting.”