Café Bij Plekker opent met plezier op sluitingsdag: “Dat Dries wint, moeten we vieren!” Vanavond feesten de supporters in hun stamcafé Margo Koekoekx

22 september 2020

18u23 0 Londerzeel Fierheid en gejuich alom! Londerzeel is trots op hun Belgisch kampioen wielrennen: Dries De Bondt. Die won het kampioenschap in Anzegem in de late namiddag.

Normaal is het de vaste sluitingsdag voor café Bij Plekker, maar zij openen met plezier de deuren voor hun dorpsgenoot. “We hebben de koers thuis gevolgd en zijn momenteel het café aan het versieren. Slingers met vlagjes in de Belgische driekleur en een grote vlag voor aan het raam. Iedereen mag zien dat het feest is”, juicht uitbaatster Ingrid Spiessens. “Als ze willen mogen ze straks komen vieren.”

Dat zal het geval zijn, bevestigt Dries z’n peter Bert De Bondt (49) die aan het hoofd van de supportersclub staat. “Bubbels, pintjes en hopelijk veel volk om deze overwinning mee te vieren vanavond!” Of hij veel volk zal kunnen optrommelen, valt nog af te wachten. Gezien corona kan het deze keer minder kwaad indien de opkomst minder is.

Ideaal parcours

“Hij zette zijn zinnen fel op de overwinning en was 100% gefocust. Dries legde een ideaal parcours af. Ze ontsnapten met een kopgroep van twintig renners en de laatste 10 kilometer ging hij vol voor de overwinning. Het is zelden dat dat lukt over zulke afstand”, blaakt Bert van fierheid over zijn petekind. “Fier zijn is het minste wat je kan zeggen!”

De supportersclub telt 160 leden en heeft zijn vaste stek in café Bij Plekker. Gezien De Bondt opgroeide bij zijn ouders in Sint-Jozef, een vanzelfsprekende keuze. “Wij hebben hem hier zien opgroeien en zijn ongelooflijk fier op onze dorpsgenoot!”