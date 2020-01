Burgemeester Londerzeel roept gemeenteraadscommissie samen na vechtpartijen SHVM

30 januari 2020

16u08 1 Londerzeel De burgemeester van Londerzeel Conny Moons (LWD) heeft beslist om woensdag 12 februari een gemeenteraadscommissie samen te roepen naar aanleiding van de vechtpartijen die afgelopen vrijdag plaatsvonden. Veiligheid zal die dag dan ook het enige agendapunt zijn. “Je moet deze problematiek verder durven bekijken”, klinkt het.

De vechtpartijen in Londerzeel die op vrijdag 24 januari plaatsvonden op de parking van Colruyt en aan de bibliotheek, hebben de gemeente aangezet om de problematiek rond jongerenbendes in de buurt stevig aan te pakken. “Je kan niet zeggen: we jagen ze weg en we zijn er vanaf”, zegt burgemeester van Londerzeel Conny Moons. De burgemeester heeft beslist om op 12 februari een speciale zitting te organiseren. “We willen de kans geven aan de betrokken gemeenteraadsleden om mee na te denken over de mogelijkheden rond zowel een preventieve als een proactieve aanpak van de problematiek waar we nu mee te kampen hebben. We willen dit zo breed mogelijk bekijken.”

Tijdens de zitting krijgen de gemeenteraadsleden ook de mogelijkheid om feedback te geven over het idee van de ‘task force’, waarbij politie, scholen, ouders maar eventueel ook deskundigen in de criminologie zullen samenwerken. “De bedoeling is om met de verschillende partijen aan tafel te zitten en om vervolgens terug te koppelen naar de commissie, zodanig dat de gemeenteraadsleden ook hun feedback kunnen delen.”

Veiligheid zal die dag dan ook het enige agendapunt zijn. “Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Je moet deze problematiek verder durven bekijken”, aldus burgemeester Moons.

Meer over Londerzeel

Conny Moons