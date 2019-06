Brouwerijshop Palm opent deuren in geboortehuis Alfred Van Roy DBS

06 juni 2019

08u41 0 Londerzeel De vernieuwde shop van brouwerij Palm opent de deuren tijdens het komende feestweekend.

In het voorjaar finaliseerde brouwerij Palm de opfrissingswerken aan het geboortehuis van Alfred Van Roy. Hij is zoals bekend een van de grondleggers van de brouwerij en uiteraard van het bier Palm. Het interieur van statige herenhuis, gelegen recht tegenover het kerkgebouw in het landelijke Steenhuffel, werd grondig aangepakt en multifunctioneel ingericht. De benedenverdieping doet voortaan dienst als receptie en nu ook als brouwerijshop.

“Om de belevingswaarde van de brouwerij te verhogen en om ook ‘niet brouwerijbezoekers’ zoals passanten de kans te bieden het assortiment van de brouwerij te leren kennen werd deze S-HOP voorzien”, legt PR-manager Peter Buelens van Brouwerij Palm uit. “Naast geschenkpakketten, speciale verpakkingen en bierlectuur worden ook gadgets en glazen te koop aangeboden. Ook wie op zoek is naar een origineel cadeau voor een bierliefhebber is er aan het juiste adres.”

De S-HOP is tijdens de kantooruren permanent geopend en vrij toegankelijk. Daarnaast kan men er een bezoek aan brengen tijdens brouwerijbezoeken, opendeurdagen en speciale evenementen.

Om iedereen kennis te laten maken met de nieuwe invulling van ‘Huize Van Roy’ zet de brouwerij, tijdens de Pinksterfestiviteiten op zondag (processie) en maandag (jaarmarkt), de deuren van de S-HOP wagenwijd open.