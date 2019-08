Brouwerij Palm valt in de prijzen op World Beer Awards DBS

12 augustus 2019

12u49 0 Londerzeel Brouwerijen Palm en Rodenbach zijn op de World Beer Awards in Londen, algemeen erkend als een van de grootste professionele biercompetitie in Europa, in de prijzen gevallen. Palm Session IPA mag zich ‘Country Winner’ noemen. Ook Steenbrugge Blond bekroond met een bronzen medaille.

“Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van onze brouwersteams bij Rodenbach in Roeselare en Brouwerij Palm en Brouwerij De Hoorn in Steenhuffel”, zegt brouwmeester Rudi Ghequire. “Fantastisch dat ook onze innovaties zoals Rodenbach Fruitage en Palm Session IPA hoge scores in de wacht slepen.”