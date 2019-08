Brouwerij Palm laat iedereen mee hop plukken DBS

19u13 2 Londerzeel Tijdens de jaarlijkse Palm Hoppluk op zondag 25 augustus komen de deelnemers opnieuw alles te weten over deze miraculeuze hopplant. Bovendien kan je mee helpen om het ‘groene goud’ te oogsten en aansluitend genieten van voortreffelijke combinaties van gerechten met diverse bieren van brouwerij Palm. Ook dit jaar is er opnieuw heel wat randanimatie met de Highland Games en verschillende optredens.

Traditioneel was de hoppluk een echt feest en ook die traditie wordt voortgezet door brouwerij Palm. Zondag 25 augustus wordt er dan ook uitgebreid gefeest nabij het hopveld in Steenhuffel. Bezoekers kunnen zelf, na reservering, een halfuurtje mee plukken en vernemen dan ook meer over het ‘groene goud’ zoals de hop vaak wordt genoemd.

Ook niet-plukkers zijn die dag welkom om mee te feesten. In de schaduw van de hoppluk meten krachtpatsers zich tijdens de Highland Games in wedstrijden zoals paalwerpen, steenwerpen, touwtrekken, hamerslingeren en andere disciplines uit de Schotse en Keltische cultuur.

Omdat brouwerij Palm zich al jarenlang actief inzet voor ‘beer and food’-pairing serveert een tiental foodtrucks je aangepaste gerechten met bijhorende bieren. Op de ‘food market’ kan je streekproducten ontdekken.

Op 25 augustus kan je ook gratis de brouwzalen Palm en De Hoorn bezoeken evenals Stoeterij Diepensteyn, bekend om de Brabantse trekpaarden die het logo van Palm siert. Verschillende cover-bands verdrijven vanop het podium van Hop Rock de gevreesde hopduivel.

Alle activiteiten zijn gratis. Wie op zondag 25 augustus mee hop wil plukken, moet zich wel vooraf

aanmelden op www.hoppluk.be