BRASTA & Alessia stuurt eerste single de wereld in: “Mogen we dromen? Dan kiezen we voor de AB en festivals” Margo Koekoekx

03 juli 2020

15u48 35 Londerzeel Bram Stallaert (20) uit Perk en Alessia Robbyns (18) uit Londerzeel lanceerden vrijdag hun eerste nummer. Het heet Beauty of Fear en is sinds middernacht te beluisteren en aan te kopen via alle gekende kanalen als iTunes, Bram Stallaert (20) uit Perk en Alessia Robbyns (18) uit Londerzeel lanceerden vrijdag hun eerste nummer. Het heet Beauty of Fear en is sinds middernacht te beluisteren en aan te kopen via alle gekende kanalen als iTunes, Youtube , Soundcloud, Spotify, noem maar op. Momenteel werkt het duo onder de naam BRASTA & Alessia.

De single ging enkele dagen geleden de deur uit richting de radio’s. Momenteel reageerden vooral de lokale zenders zoals Familie Radio Enjoy FM en radio Moetoen. Ze werden echter ook al opgepikt door een grote vis, namelijk platenlabel 94RECORDS, dat onder andere al samenwerkte met Robert Abigail en 5napback.

Twee jaar geleden pas leerden ze elkaar kennen. “Het was eigenlijk via een gemeenschappelijke vriend dat we in contact kwamen met elkaar. Bram wilde een nummer wat meer body geven door een stem toe te voegen en Isaak Verbruggen bracht ons bij elkaar”, vertelt Alessia. “De klik was er en we hebben dezelfde mening over stukken. Wat mij betreft kunnen we nog heel wat moois maken. Het zal niet bij enkele nummers blijven”, zegt ze optimistisch. “Inderdaad”, vult Bram aan. “We mogen onder het label nog twee singels uitbrengen en hebben er donderdag in de studio ook nog eens vier opgenomen. Als we er wat vaart achter zetten krijgen we nog voor het einde van 2020 een mini-album klaar!” Het duo maakt vooral relaxte popmuziek met een alternatief kantje. “Wat inspiratie betreft kan je ons linken aan Billie Eilish en Zwangere Guy.”

Bram Stallaert producete al wat nummers onder de naam BRASTA. “Ik ben er wel al enkele jaren mee bezig, maar die eerste jaren is het vooral sukkelen en veel uitzoeken natuurlijk.” Alessia schreef al teksten en eigen nummers, al waren die eerder akoestisch. Zij is dan weer sinds haar tiende bezig met muziek. Notenleer, gitaarlessen, musical, .... Ze heeft een stem als een klok, zingt nu bij verschillende projectjes en waagt haar kans bij de volgende editie van The Voice.

Dromen van live optredens

“Mogen we dromen? Dan kies ik voor de AB”, zegt Bram. “Ik zou wel voor festivals kiezen, denk ik”, klinkt het bij Alessia. Bram: “Ja. Tuurlijk zijn festivals geweldig en heb je een groter publiek, maar die 2.000 luisteraars die naar de AB komen, komen wel echt voor jou als artiest. Op Pukkelpop staan er misschien mensen in je publiek die nog niet eens van je hebben gehoord.”

“Dat is ook waar, maar dat is dan weer ideaal om meer mensen voor je te winnen en je publiek uit te breiden”, verantwoordt Alessia. Hoe meer ze live performen, hoe beter. Daar zijn ze het al zeker over eens.

Door de coronacrisis werkten ze wat intensiever aan hun muziek en dat zullen ze ook blijven doen. “Nu doen we dat vooral bij mij thuis in de studio. Als Alessia naar Leuven gaat, zal er meer digitaal gewerkt worden. Ik stuur dan een track door, zij zingt in en stuurt terug.” Alessia is alvast aan het sparen voor eigen materiaal dat ze vanop haar -hopelijk toekomstige- kot kan inzingen vanuit Leuven.