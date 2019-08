BNI Brabantse Kouters houdt bezoekersdag DBS

07 augustus 2019

16u28 0 Londerzeel Netwerkorganisatie BNI Brabantse Kouters organiseert op tien september een bezoekersdag in Hof van Boeres. Je kan er genieten van een broodjesbuffet en krijgt tegelijk de kans om met minstens 25 gemotiveerde, lokale ondernemers te netwerken.

BNI is een professionele netwerkorganisatie. Tijdens deze vergadering wordt de BNI-methode voor succesvol zakendoen wordt uitgelegd. Je maakt kennis met de leden van BNI en met andere, gedreven, ondernemers uit de regio.

Het aantal plaatsen is beperkt. De bijdrage voor deze bijeenkomst is 15 euro. Afspraak van 19 tot 22 uur in het Hof Van Boeres, Brusselstraat 29b ,1840 Londerzeel (naast het gemeentehuis).