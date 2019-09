Bier proeven voor ‘Kom op tegen kanker’ in Malderen SVHM

15 september 2019

10u02 0 Malderen Zondag 15 september organiseert ‘Prik & Tik’-drankenhandel Vercauteren een gratis bierproeverij ten voordele van KOTK. De handel heeft meer dan honderd speciale streekbieren klaarstaan voor zijn bezoekers.

Reserveren hoeft niet en het evenement is gratis. Je kan nog tot 12 uur vannacht terecht bij de handel om een bijdrage te leveren. Place to be: Malderendorp 27.