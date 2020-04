Bibliotheek Londerzeel blijft voorlopig gesloten “Hiermee zet je mensen in de kou” Margo Koekoekx

29 april 2020

13u52 0 Londerzeel Bevoegd schepen Greet Segers (CD&V) ziet nog geen mogelijkheid om de bibliotheek te heropenen of te werken met een afhaaldienst. Maar dat vindt Gerda Verhulst (N-VA) een gemiste kans. “Dit is de meest laagdrempelige dienst wat cultuur betreft. Hiermee zetten ze de zwakkeren en ouderen in de kou.”

Gerda Verhulst had graag gezien dat de bibliotheek opnieuw bereikbaar was voor de inwoners. Ze pleitte hier ook voor op de gemeenteraad. “Dat ze hier geen ondersteuning voor hebben lijkt mij een flauw excuus. Bij andere gemeenten zie je hoeveel succes de afhaaldiensten van de bibliotheken hebben. Ze hebben toch voldoende tijd gehad om dit te organiseren?”

Schepen Greet Segers verwijst als alternatief naar het digitale aanbod om mensen inspiratie te geven tot bezigheid in hun kot. Maar ook dat is voor Gerda Verhulst geen oplossing voor alle inwoners gezien niet alle gezinnen, laat staan ouderen te bereiken zijn via digitale platformen. Greet Segers: “Momenteel maken de bibmedewerkers deel uit van andere diensten. Bijvoorbeeld bij de dienst communicatie die contact opneemt met de 70-plussers of met het vervaardigen van de face shields, wat ook in de bibliotheek gebeurt.” Segers laat weten dat ze zeker voorstander is om de bib weer toegankelijk te maken. “Wanneer dat gaat zijn kan ik echter niet voorspellen. Dat kan volgende week zijn maar evengoed duurt het veel langer. De scholen krijgen nu prioriteit.”

Gerda Verhulst zette kort na de start van de lockdown ook een stripbox op haar oprit. “Mensen die wilden konden een strip lenen of houden en iets in het potje steken. Van de politie mocht het echter niet. Ik moest de bak met 50 strips na twee dagen weer binnen halen.”