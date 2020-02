Bestuurster moet uitwijken en rijdt vitrine bakkerij aan diggelen SHVM

13 februari 2020

In Steenhuffeldorp in Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel, heeft een oudere dame haar wagen in de vitrine van een bakkerij gereden. Volgens de eerste vaststellingen moest de bestuurster uitwijken voor een ander persoon, waardoor ze de controle over het stuur verloor en vervolgens met haar wagen in de vitrine van de bakkerij belandde. Op het moment van het ongeval was de bakkerij niet open. Tijdens het incident vielen er geen gewonden, maar de vrouw was volgens een getuige sterk aangedaan van het voorval.