Bente Moens (TC Smash Londerzeel) domineert bij de dames 2: “Winst op Masters zou kers op de taart zijn” Stijn Deleus

08 september 2020

21u30 0 Londerzeel Een ongeziene dominantie spreidde Bente Moens (85 punten) de voorbije maanden tentoon bij de dames 2. In totaal staat de teller nu op acht (!) toernooizeges. TC De Wehzel was zondag de laatste in het rijtje. In de finale nam ze niet voor het eerst dit seizoen afstand van Céline De Goeje: 6-2 en 6-4.

En dan te denken dat de winter allesbehalve vlekkeloos was verlopen voor het 16-jarige talent.

“Door een operatie aan de kaak was ik acht weken buiten strijd, dus veel heb ik in die eerste maanden niet kunnen trainen”, vertelt ze. “Het was al december vooraleer ik terug de trainingen kon hervatten bij de broers Katzarov. Nu, ik voelde wel dat het niveau goed zat, want op TC Madison begin dit jaar haalde ik meteen de finale. Achteraf gezien is dat de enige wedstrijd die ik dit seizoen verloren heb in mijn eigen reeks, buiten dan die ene forfait op Kromveld. Weet je, het voelde gewoon zalig aan om zonder veel druk aan een toernooi te beginnen. Vorig seizoen met de andere reeksindeling trad ik in dames 1 aan en moest ik direct vol aan de bak. In de tweede reeks wist ik van mezelf dat ik iedere week lang kon meegaan als ik m’n niveau haalde.”

Geen interclub met nichtje Mirthe

Lang meegaan, is nog een klein understatement want sindsdien geniet ze een onoverwinnelijke status. Hoeft het nog gezegd dat ze met een riante voorsprong als nummer één eindigde in het criterium. “Dat maakt van mij sowieso de topfavoriete op de Masters begin oktober op TC Lovanium, maar dat deert me niet”, klinkt het onverstoorbaar. “De beste vier dames mogen daar aantreden en ik heb mijn concurrentes allemaal al eens geklopt. Ik hoop echt dat die competitie kan doorgaan, want mijn honger is nog niet gestild (knipoogt). Ach, ik meet me gewoon graag met andere speelsters. Ik vond het al ontzettend jammer dat de interclub in het water viel, ook omdat ik voor het eerst terug voor Smash Londerzeel zou aantreden aan de zijde van mijn nichtje Mirthe Moens. Of er sprake is van concurrentie tussen ons? Helemaal niet. Zij is drie jaar jonger als ik en wilt het echt gaan maken in het tenniswereldje. Dat is dus nog iets andere koek, al ga ik er alles aan doen om volgend jaar geen mal figuur te slaan in dames 1. Stiekem hoop ik dan 95 punten achter mijn naam te hebben staan, maar dat zien we nog wel.”