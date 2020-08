Exclusief voor abonnees Belgische primeur in Londerzeel: 300 meter lange barrière tussen sporen moet spoorlopers ontmoedigen Margo Koekoekx

13 augustus 2020

14u52 1 Londerzeel De spoorweg aan het station van Londerzeel is een ware hotspot voor spoorlopers. Dat zijn mensen die de sporen oversteken, bijvoorbeeld om een trein nog te halen of om snel een ticketje te kopen. Een erg gevaarlijke situatie. Camerabeelden registreerden maar liefst 46 spoorlopers in Londerzeel op amper een week tijd. Om hier komaf mee te maken, werd er de allereerste Belgische barrière geïnstalleerd.

Infrabel haalde zijn inspiratie voor deze nieuw geïnstalleerde barrière bij buurlanden Frankrijk en Nederland. Daar worden reeds hindernissen geplaatst tussen spoorlijnen. De constructie in Londerzeel is een testproject. “Het hele pakket betreft betonnen New Jersey-blokken bij de overweg en een puntige afsluiting van meer dan 300 m lang en 74 cm hoog”, vertelt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “Dit testproject kost Infrabel een investering van 50.000 euro. Maar als dat een mensenleven kan redden valt daar niet over te twijfelen.”

