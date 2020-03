Belastingkantoor Londerzeel gaat dicht Margo Koekoekx

03 maart 2020

13u01 0 Londerzeel Het belastingkantoor in Londerzeel sluit de deuren. Einde april kunnen inwoners van Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos er dus niet meer terecht voor directe belastingen en personenbelasting. Het dichtstbijzijnde kantoor is vanaf dan Vilvoorde.

De diensten voor KMO's, Kadaster en registratie huisden al in Vilvoorde. Nu komt daar dus ook de dienst voor directe belastingen en personenbelasting bij.

Als particulier kan je met vragen over je dossier ook terecht bij het Centrum Leuven op 02 575 07 80 of in één van de kantoren: Vilvoorde: Groenstraat 57; Dilbeek: Baron R. de Vironlaan 105; Mechelen: Zwartzustersvest 24; Dendermonde: Begijnhoflaan 49.

Meer informatie is te vinden op www.fin.belgium.be, of je kan je eigen dossier raadplegen op www.myminfin.be.

Waar laten invullen?

Tijdens de aangifteperiode in mei en juni kan je in alle kantoren van de FOD Financiën en in heel wat gemeenten terecht om je belastingaangifte te laten invullen. Concrete data en locaties vind je vanaf april op www.fin.belgium.be.

In Meise kan je op 11 en 18 mei in het Administratief Centrum terecht in de Stationsstraat 90 bus 1, 1840 Londerzeel.