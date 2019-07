Bedrijven en verenigingen kunnen gebruikmaken van digitaal informatiebord DBS

03 juli 2019

13u26 0 Londerzeel De gemeenteraad heeft een reglement rond het gebruik van digitale informatieborden goedgekeurd. Daardoor kunnen nu ook Londerzeelse commerciële organisaties en bedrijven, en verenigingen van buiten Londerzeel van het bord gebruikmaken aan een tarief van 250 euro. Daarnaast kunnen verenigingen uit Londerzeel vragen om foto’s en filmpjes te publiceren als extra aankondiging bij hun activiteit. Dit is gratis voor hen.

Op het Heldenplein, recht tegenover het administratief centrum, is al enige tijd een digitaal bord in werking. Er worden nu verschillende soorten boodschappen zoals activiteiten, nieuwtjes en vacatures van het gemeentebestuur en ook de activiteiten van verenigingen (via een koppeling met UiTinVlaanderen) op getoond.

Met het nieuwe reglement krijgen de verenigingen sinds 1 juli er dus ook een extra informatiekanaal bij om hun activiteiten te promoten naar inwoners en voorbijgangers toe.

Alle informatie rond de toelatingsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten zijn raadpleegbaar op de website van gemeente Londerzeel via www.londerzeel.be/digitaal-informatiebord.

De geïnteresseerde organisaties kunnen de publicatie aanvragen via het e-loket of via e-mail tot ten laatste 14 kalenderdagen vóór de datum van hun activiteit. Het digitaal informatiebord is elke dag beschikbaar van 6 uur tot 22 uur en laat toe om boodschappen te tonen met een tekst, foto of dynamische beelden (animaties, filmpjes,...) in mp4-formaat.

Meer info: info@londerzeel.be of 052/30.36.16