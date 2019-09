Asfalteringswerken Maldersesteenweg uitgesteld DBS

04 september 2019

14u23 0 Londerzeel Het tweede deel van de werken aan het nieuwe wegdek in de Maldersesteenweg wordt uitgesteld naar maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 september. Wegens de slechte weersvooruitzichten kan de aannemer de asfaltering niet zoals gepland uitvoeren.

Vandaag was voorzien om het wapeningsnet en de hechtingslaag voor de nieuwe toplaag in asfalt te plaatsen. Omwille van aangekondigde slechte weersomstandigheden is de aannemer genoodzaakt deze werken op een later moment uit te voeren. Volgens de huidige planning gebeurt dit op maandag 9 of dinsdag 10 september. Tijdens deze werken wordt de Maldersesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar.

Aangezien de voorbereidende werken later worden uitgevoerd, verandert ook het moment waarop de aannemer de asfalteringswerken kan aanvatten. Op woensdag 11 september wordt het wegdek van de Maldersesteenweg in beide richtingen voorzien van een toplaag in asfalt. Tijdens deze werken is er géén verkeer mogelijk. Bedrijven en woningen zijn tijdelijk niet bereikbaar met de auto.

Op donderdag 12 september wordt de Maldersesteenweg opnieuw opengesteld voor verkeer.