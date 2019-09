Amper 20 is hij, maar Dante staat nu al in de potten te roeren van zijn eigen pasta-bar The Boxx in Londerzeel Margo Koekoekx

23 september 2019

16u31 0 Londerzeel Net 20 is hij, maar sinds maandag staat Dante Roelandts al te zwoegen in zijn eigen, pas geopende zaak in de Gildenstraat. Het idee voor The Boxx, een pasta-bar, kiemde amper een halfjaar geleden. En de zaken gaan al meteen goed, zo blijkt: “Tegen de middag moesten we al saus bijmaken!”, klinkt het enthousiast bij Dante en zijn mama, die op de openingsdag een welgekomen handje kwam toesteken.

“Zelf eet ik niets anders dan pasta. Dat was zo bij de Chiro, op kot... overal eigenlijk”, klinkt het. En op dat kot ontdekte Dante tijdens zijn studies Grafisch ontwerp & Media en Event & Projectmanagment dat hij zijn tijd veel liever in de keuken doorbracht in plaats van te studeren.

Kameraden van de Chiro

“Een half jaar geleden kwam vervolgens het idee om een pastabar te openen. Drie maanden geleden ben ik er dan echt aan begonnen.” Het gebouw, dat vroeger een werkwinkel van de VDAB huisvestte, werd grondig aangepakt. De kleine keuken moest eruit, er werden extra muren gezet, ze installeerden een keuken en een toog en er werd véél geschilderd. Dat deed hij overigens niet alleen. “Het is dankzij mijn kameraden van de Chiro dat het klaar was tegen vandaag. Zelfs wanneer er niets was afgesproken kwamen ze langs om te vragen of ze niet konden helpen!”

Saus bijmaken

Ook op openingsdag kreeg hij wat hulp. Deze keer van zijn moeder. De dag van de jaarmarkt werd geprikt als openingsdatum en ze wisten op voorhand dat het druk zou worden. “En toch moesten we na de middag meteen saus bijmaken. Tijdens de middagshift werden maar liefst 250 pasta-boxen verkocht.”

Na de middag moesten we al meteen saus bijmaken. Tijdens de middagshift werden maar liefst 250 pasta-boxen verkocht! Dante Roelandts

Dinsdag is dan sluitingsdag, maar achter de schermen zal het werken geblazen zijn. “Vandaag was er slechts één saus met verschillende toppings in de aanbieding. Vanaf woensdag zijn alle sauzen beschikbaar dus daar kruipt heel wat voorbereiding en tijd in.” Zijn eigen lievelingssaus? Daar moet hij niet lang over nadenken: “Paprikasaus met scampi. Die saus staat uiteraard op de kaart. Al kan de klant kiezen of dat met kip, scampi of spekjes is.”

Pasta-lovers

De aanwezige klanten zijn met die ene saus overigens al over de spreekwoordelijke streep getrokken. “Wij zijn echte pasta-lovers. Jammer dat we hier niet meer op de middelbare school zitten. Dan konden we onder de middag hier onze pasta komen halen”, klinkt het bij Fien Bas (19) en Birgit De Boeck (19). “Je kan je pasta aan de toog zelf samenstellen, bijvoorbeeld wat rucola of iets anders toevoegen. Die boxen vind ik ook super handig om mee te nemen en je krijgt écht veel voor je geld!”

“Mijn doel was om als kleine zelfstandige pasta’s te kunnen aanbieden die goedkoop en lekker zijn. Momenteel is het enkel mogelijk om af te halen, maar we zien nadien wel wat de toekomst brengt”, besluit Dante.