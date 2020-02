Acht leden van drugsbende, sommigen amper 16 of 17, opgepakt bij huiszoekingen in verscheidene gemeenten Volgens parket zitten er vechtersbazen uit Londerzeel bij SHVM

11 februari 2020

10u32 11 Londerzeel Een 25-tal agenten van de politiezone K-L-M heeft acht jongeren kunnen vatten die verdacht werden van onder andere drugverkoop en diefstallen, dit zowel in de gemeenten Londerzeel, Meise als Grimbergen. Volgens het parket zouden enkele jongeren betrokken zijn bij de vechtpartijen van 25 januari in Londerzeel. “Het maandenlange werk heeft eindelijk geloond”, klinkt het.

In de ochtend van 9 februari ging de politiezone Kapelle-op-den-Bos-Londerzeel-Meise in samenwerking met de onderzoeksrechter en het parket Halle-Vilvoorde over tot een grote gerechtelijke actie, die voorafgegaan werd door weken van recherchewerk. 25 agenten hebben met bijstand van twee drugshonden van de federale politie zo’n zeven gelijktijdige huiszoekingen uitgevoerd in Londerzeel, Meise en Grimbergen. Tijdens die huiszoekingen werd een hoeveelheid drugs aangetroffen, waaronder cannabis, hasj en XTC. Daarnaast trof de politie een aanzienlijke geldsom aan. Hoeveel die som precies bedraagt, is momenteel nog niet geweten.

Vechtpartijen

Bovendien stuitte de politie op een gasfles met lachgas, een luchtdrukpistool en een gestolen gsm-toestel. Acht jongeren werden opgepakt, waaronder enkele jongens tussen de 16 en 17 jaar oud en enkele meerderjarigen, die allen betrokken waren bij de verkoop van drugs. Verder was een aantal van hen ook betrokken bij de overlast die onlangs veroorzaakt werd zowel in het centrum van Meise als Londerzeel, waaronder de vechtpartijen die zich op 25 december voordeden op de parking van Colruyt en de bibliotheek van Londerzeel.

Sterk dossier

“Gezien veiligheid niet alleen belangrijk is voor bevolking en politie maar ook voor het gerecht, is het parket mee op het terrein gegaan ter ondersteuning”, klinkt het bij de politie.

Burgemeester van Meise Gerda Van den Brande is alvast tevreden met het resultaat. “Ik ben blij dat er schot in de zaak komt”, aldus Van den Brande. “We moesten een sterk dossier hebben, iets wat maandenlang heeft geduurd. Maar het heeft geloond.”

Twee meerderjarige verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De minderjarigen dienen te verschijnen voor de jeugdrechter.