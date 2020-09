A12 in Londerzeel richting Antwerpen pas vrijdagochtend weer open Stephanie Romans

17 september 2020

13u11 4 Londerzeel Het wegdek op de A12 in Londerzeel is nog niet klaar voor gebruik. Het wegdek op de A12 in Londerzeel is nog niet klaar voor gebruik. Het asfalt is nog steeds te glad door hydraulische olie, die op de snelweg terechtkwam door een lekkende kraanwagen . Een aannemer moet de bovenste laag asfalt wegschrapen. Daarna komt er een nieuwe bovenlaag. De hinder duurt nog tot vrijdagochtend.

Een stuk van drie kilometer wegdek voorbij de Kerkhofstraat is donderdagmiddag weer opengesteld voor verkeer. Donderdagnamiddag gaan ook de rechter- en middenrijstrook open in die zone. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tot zover het goede nieuws, want de hinder in de omgeving blijft nog even aanhouden. Ter hoogte van het kruispunt van de Kerkhofstraat zijn herstellingen nodig. Ondanks pogingen van de brandweer om de gelekte hydraulische olie met warm water weg te schrobben, hebben stroefheidsproeven vanmorgen aangetoond dat de weg nog steeds te glad is. Er zit dus niets anders op dan het asfalt af te schrapen en er een nieuwe laag aanbrengen. Die proeven konden pas donderdagochtend gebeuren, omdat het wegdek afgelopen nacht en in de vroege ochtend nog te nat was na de schoonmaakacties van woensdag.

Hinder tijdens avondspits

De frees- en asfalteringswerkzaamheden zullen donderdagnamiddag starten en zullen zeker tot ‘s avonds duren. “De avondspits van donderdag blijft dus jammer genoeg niet van hinder gespaard, want er zal maar een rijstrook openblijven voor het verkeer voor en na het kruispunt in Londerzeel”, zegt het AWV.

Het Verkeerscentrum raadt aan om de rest van de dag, tot de weg opnieuw volledig opengesteld is, de E19 te nemen voor verplaatsingen tussen Brussel en Antwerpen. Het verkeer zou vrijdagochtend weer normaal kunnen verlopen.