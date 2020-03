81 nieuwe mulchmaaiers onder impuls van Incovo Incovo deelde 6800 euro subsidies uit aan 103 gezinnen

Margo Koekoekx

03 maart 2020

19u17 0 Londerzeel Incovo deelde vorig jaar 6.784,81 euro aan subsidies uit aan inwoners uit Machelen, Londerzeel, Meise, Vilvoorde en Zemst. De grootste brok daarvan ging naar de subsidiëring van de mulchmaaiers, goed voor 81 dossiers verspreid over de 5 gemeenten. Een kleine 2000 euro betaalden ze terug aan 22 gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken.

Mulchmaaiers zijn grasmaaiers die het grasmaaisel ter plaatse versnipperen, waardoor jaarlijks vele tientallen kilo’s afval vermeden kunnen worden. “Het is een win-win-situatie omdat je geen gft-zak of -container nodig hebt om het gras in af te voeren, en je de versnipperde grasdeeltjes kan gebruiken als meststof voor je gazon”, legt Anne-Lise De Ruysscher, communicatieverantwoordelijke van Incovo, uit.

Ook luiers zijn niet alleen duur, maar veroorzaken een enorme afvalberg. Gezinnen met baby’s zullen het niet tegenspreken: luiers zorgen voor wekelijks veel extra afval in de bruine restafvalzak. Dit kan nochtans makkelijk voorkomen worden. Anne-Lise De Ruysscher verduidelijkt: “Wie met herbruikbare luiers werkt, investeert éénmalig in een startpakket, waarvan Incovo tot de helft terugbetaalt. Alle latere kosten voor de aankoop van wegwerpluiers en extra restafvalzakken valt weg.” Bovendien zijn de nieuwste katoenen luiers heel comfortabel en veroorzaken ze minder allergische reacties dan de wegwerpexemplaren.

Wie ook in 2020 aanspraak wil maken op een subsidie, kan het reglement en het invulformulier terugvinden op de website van Incovo.