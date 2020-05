75ste herdenking aan oud-strijders in mineur: “We waren zo fier op het opgeknapte erepark!” Margo Koekoekx

08 mei 2020

18u18 0 Londerzeel Exact 75 jaar geleden brak het einde van WOII aan. Normaal zou men hulde brengen aan acht monumenten maar het spreekt voor zich waarom dat dit jaar niet door gaat. Voorzitter van de oud-strijdersvereniging Geert Tamsyn keek uit naar de heropening van het erepark in Steenhuffel. “Maar dat zal voor een andere keer zijn.”

Geen last post aan de acht monumenten, geen vlaggendragers, geen huldes en geen feestmaaltijd. De 150 leden van de oud-strijdersvereniging hadden deze 75ste herdenking helemaal anders voor ogen. “Normaal zou het erepark op het kerkhof van Steenhuffel vandaag heropenen. We hadden aangedrongen bij de gemeente om dit wat op te frissen. Zoals in vele gemeenten liggen de grafplaatsen van oud-strijders er vaak verwaarloosd bij. Ze hebben dat magnifiek opgeknapt. We kunnen er weer fier op zijn!”, zegt Geert tevreden.

Elk jaar vindt de herdenking aan wapenstilstand plaats in een andere deelgemeente. Dit jaar is het in Steenhuffel. “Dat komt net goed uit. Ik hoop dat we die herdenking kunnen laten plaatsvinden aan het erepark in plaats van aan het monument zoals gewoonlijk. Op die manier krijgt het perk de aandacht die het verdient”, hoopt Geert.

Dimitri Robbyns schepen van feestelijkheden: “De bijeenkomsten konden als vanzelfsprekend niet plaatsvinden maar we hebben aan elk monument een bloemstuk ter ere van onze oud-strijders laten plaatsen. Dat is een traditie waar we aan vasthouden en die we wel konden laten door gaan.”