700 figuranten maken zich op voor 140ste Sint-Genovevaprocessie: Steenhuffel verwacht duizenden toeschouwers op feesteditie Dimitri Berlanger

04 juni 2019

12u21 0 Londerzeel Steenhuffel maakt zich op voor een feesteditie van de Sint-Genovevaprocessie. Die gaat op Pinksterzondag voor de 140ste keer uit. Liefst 700 figuranten maken naar jaarlijkse traditie de processie mogelijk. Langs de kant worden opnieuw duizenden toeschouwers verwacht. Het wordt een echte feesteditie met onder meer een nieuwe wagen gewijd aan de unieke 16de eeuwse glasramen van de kerk en een tentoonstelling met foto’s van vroeger en nu.

Genoveva (402-502) is niet alleen de patrones van Steenhuffel maar ook de patroonheilige van Parijs, de wijnboeren, de vrouwen, de hoedenmakers en de herders. Zij wordt aanbeden tegen oogpijn, koorts, de pest, de droogte en de oorlog. In Steenhuffel gaat nu al voor de 140ste keer de processie ter hare ere uit. Het evenement groeit zelfs nog met de jaren. Het aantal figuranten is sinds de jaren ‘90 gegroeid van 450 naar 700 nu.

Traditie

Samen met de processie in Kalfort, de Servaasommegang in Grimbergen en de Sint-Paulusprocessie in Opwijk houdt de Genovevaprocessie in Steenhuffel ook de processietraditie in Klein-Brabant mee in stand. De 700 figuranten nemen hun rol op in één van de groepen van de processie: van kleuters die lintjes dragen, over chirojongeren die een praalwagen trekken, tot volwassenen die beelden en vlaggen dragen. Steenhuffelse bands zorgen voor de muzikale noot. De Brabantse trots is alom vertegenwoordigd en boerenpaarden trekken tien processiewagens voort. Er is een historisch gedeelte, een aantal wereldthema’s en de heiligenverering zelf. Twee lokale dansgroepen en de vendelzwaaiers uit Merchtem brengen hulde. Meerdere omroepers geven uitleg bij de verschillende taferelen.

Krant

Dit jaar steekt de organisatie nog een tandje bij. “We willen nog meer publiek bereiken voor deze speciale editie”, zegt coördinator Lieve Lamberts. “We hebben een krant uitgebracht op enkele tienduizenden exemplaren die ook buiten Steenhuffel wordt verspreid.”

“Voor deze feesteditie is er ook een nieuwe wagen voorzien met een maquette van onze kerk en een replica van de unieke 16de eeuwse glasramen”, vult Lamberts aan. “De processie wordt, na een afwezigheid van 8 jaar, opnieuw muzikaal geopend door de drie Steenhuffelse herauten van weleer. Ook van de partij is een gastgroep van 20 man uit Zepperen (nabij Sint-Truiden), dat eveneens Genoveva als patroonheilige heeft.”

“Het Amicale koor uit Malderen zal dan weer uitgedost zijn in ‘gerecupereerde’ historische kledij van de Brugse Heilige Bloedprocessie mét nieuwe hoofddeksels, gemaakt door de eigen naaisters.” De Genovevalunch na de processie moet een mooie afsluiter worden van deze feestelijke editie. “Door de onzekere weersvoorspelling twijfelen we nog om dit te laten plaatsvinden op de binnenkoer van brouwerij Palm. Anders gaan we tenten voorzien op een naburige weide.”

Fototentoonstelling

De processie start om 10.30 uur, de apotheose volgt een uur later op het Kerkplein. Tot 30 juni loopt er ook nog een unieke fototentoonstelling over processies in Vlaanderen en het 140-jarig bestaan van de Genovevaprocessie in de kerk van Steenhuffel.

De processie is dan wel het hoogtepunt maar Steenhuffel bruist het hele Pinksterweekend met een waaier aan activiteiten op het menu: het hele weekend is er kermis, de processie is op zondag en vervolgens de jaarmarkt op Pinkstermaandag én de Smisstraat kinderjaarmarkt op dinsdag.