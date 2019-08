4.000 euro voor vernieuwde keuken in chirolokalen De Gheyselberg DBS

16 augustus 2019

09u54 0 Londerzeel Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) voorziet 4.000 euro voor meer comfort en veiligheid in de chirolokalen De Gheyselberg.

Vzw Etaasj is eigenaar van de gebouwen “De Gheyselberg” en verhuurt deze aan Chiro Klaas Steenhuffel. De Gheyselberg, steen voor steen gebouwd door vrijwilligers, is prachtig gelegen middenin de velden en is daardoor een graag geziene verblijfplaats voor jeugdgroepen. De Chiro stelt haar lokalen te huur voor jeugdverenigingen voor weekends en kampen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van dit verblijf.

De subsidie zal gebruikt worden voor onder meer de vernieuwing van de keuken met inox materiaal, handig naar gebruik en onderhoud. Met een vernieuwde keuken voldoet het heem aan de noden van grotere groepen.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert in totaal anderhalf miljoen euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. “Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen.”

N-VA Londerzeel is zeer opgetogen met de financiële duw in de rug voor deze lokale vereniging. “Investeren in jeugdverblijven is voor ons zeer belangrijk. Elk kind moet kunnen genieten van vakantie in een veilige en comfortabele omgeving.”