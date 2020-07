301 keer klinken met Proostpakket als steun voor cafés in corona

Margo Koekoekx

01 juli 2020

13u29 0 Londerzeel Tijdens de coronacrisis kon je niet terecht op je favoriet terras maar bij Brouwerij Vercauteren en Drankcentrale Maes kon je wel toffe Proostpakketten halen. Je kocht er een pakket van 5 bieren voor 15 euro. 10 euro ging naar de verkoper, 5 euro ging naar het café dat jij koos. De initiatiefnemers melden dat er 301 pakketten de deur uit zijn.

Vooral de cafés ‘Bij Plekker’ in Sint-Jozef en ‘De Blauwe Reiger’ in Malderen zullen aangenaam verrast zijn. Zij waren de twee populairste cafés in Londerzeel die 5 euro geschonken kregen door de kopers.

De initiatiefnemers van het proostpakket zijn blij met het onverhoopte succes. Ze verkochten 301 pakketten tussen 15 april en 14 juni. In het totaal is er 1.505 euro te verdelen onder de Londerzeelse cafés.

“We zijn zeer dankbaar aan Vercauteren en Maes dat zij mee een succes wilden maken van deze actie. We gingen elke woensdag en zaterdag online op café maar gaan vanaf nu gaan we weer fysiek op café”, zegt Tom Troch in naam van het team. Ze deden via de pakketten en online proefsessies in elk geval veel inspiratie op om eens wat anders te bestellen op café.

In Willebroek waren er nog mensen fan van het initiatief. Zij hebben dezelfde actie op poten gezet in hun eigen gemeente.